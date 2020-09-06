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От органов здравоохранения США требуют ускорить разработку вакцины от COVID-19 - СМИ

17:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп во время регулярных совещаний требует от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку вакцины от вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете "Вашингтон пост", которая ссылается на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, на посвященных мерам реагирования на пандемию совещаниях ничто иное не привлекает внимание американского лидера, кроме разработки вакцины. Он требует от представителей сферы здравоохранения завершить разработку и обеспечить доставку вакцин американцам до конца года. По данным издания, Трамп буквально "засыпал их вопросами о статусе разработки и планах распространения" препарата по всей стране. В пятницу, 4 сентября, президент заявил, что американская вакцина может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в следующем месяце.

Как отмечает издание, хозяин Белого дома хочет предоставить американцам вакцину до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание. Несколько помощников президента сообщили изданию, что одним из ключей к победе является наличие вакцины, а также устойчивый экономический рост в течение следующих двух месяцев. При этом демократы также считают, что завершение разработки препарата сыграет на руку главе государства, но не сможет гарантировать его победу на выборах.

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