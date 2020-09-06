Харрис не исключает, что она и Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за иностранного вмешательства

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис не исключает, что она и претендующий на пост главы государства Джозеф Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за приписываемого России вмешательства. С этим утверждением она выступила в интервью телеканалу Си-эн-эн, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Я считаю, что в выборы 2020 года будет иностранное вмешательство и что Россия будет в первых рядах", - сказала Харрис. На вопрос о том, может ли это стоить ей и Байдену победы, она ответила: "Теоретически, конечно, да".

Тема потенциального вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".