Сергия Романова завтра могут отлучить от церкви

17:35 Источник: Интерфакс

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии назначил на понедельник, 7 сентября, очередное заседание по делу лишенного сана схимонаха Сергия, сообщается на сайте епархии. "Схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви", - подчеркивается в сообщении. Согласно сообщению, Сергий продолжает совершать богослужения, что является нарушением 28 правила Святых Апостолов. Сообщается, что обвиняемому также предстоит ответить на ряд вопросов перед судом, чтобы не быть отлученным от церкви. Вопросы связаны с обвинениями, озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов, что многократно было озвучено им в публичных выступлениях. "В случае непредоставления вами доказательств, предъявляемых правящему Архиерею обвинений, вы будете осуждены не только как нарушитель 28 правила Святых Апостолов, но и как клеветник", - отмечается в сообщении. Также на суд вызван ряд клириков продолживших сослужение с уже лишенным сана и не имеющим права совершать богослужения, схимонахом Сергием. Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". 3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана. Сергий заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Там же остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.