0
0
0
НОВОСТИ

На акции протеста в Белоруссии задержаны два журналиста - ассоциация

18:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист радиостанции "Радио Рация" и корреспондент портала БелаПАН задержаны в ходе освещения воскресных акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"При разгоне колонны демонстрантов в районе улицы Чеботарева (в Минске) задержан журналист "Радио Рация", член БАЖ Артем Сизинцев. Он успел сообщить, что находится в автозаке, везут в милицию. <...> В Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Осипцова. Задержание произошло напротив гостиницы "Могилев", журналист был в жилете и имел документы", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов. Однако 1 сентября шестеро сотрудников СМИ были помещены в СИЗО, и суд назначил им по трое суток административного ареста, признав виновными в участии в несанкционированной студенческой акции протеста.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:35 06.09.2020
Сергия Романова завтра могут отлучить от церкви
0
92
17:20 06.09.2020
Харрис не исключает, что она и Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за иностранного вмешательства
0
115
17:10 06.09.2020
От органов здравоохранения США требуют ускорить разработку вакцины от COVID-19 - СМИ
0
123
16:10 06.09.2020
К резиденции белорусского президента подошла многотысячная толпа протестующих
0
234
15:30 06.09.2020
Проблемы с мобильным интернетом и со связью наблюдаются в центре Минска
0
234
15:20 06.09.2020
Десять БТР стоят у резиденции президента Белоруссии
0
218
14:10 06.09.2020
Великобритания не спешит возлагать на РФ ответственность за инцидент с Навальным
0
372
14:00 06.09.2020
Из районов Минска в центр столицы начали движение колонны протестующих
0
362
13:10 06.09.2020
Из-за ситуации с Навальным партия Меркель призвали Шрёдера покинуть "посты в России"
0
446
13:00 06.09.2020
Более 30 участников незаконных протестных акций задержала полиция Гонконга - СМИ
0
291

Возврат к списку