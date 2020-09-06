На акции протеста в Белоруссии задержаны два журналиста - ассоциация

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист радиостанции "Радио Рация" и корреспондент портала БелаПАН задержаны в ходе освещения воскресных акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"При разгоне колонны демонстрантов в районе улицы Чеботарева (в Минске) задержан журналист "Радио Рация", член БАЖ Артем Сизинцев. Он успел сообщить, что находится в автозаке, везут в милицию. <...> В Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Осипцова. Задержание произошло напротив гостиницы "Могилев", журналист был в жилете и имел документы", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов. Однако 1 сентября шестеро сотрудников СМИ были помещены в СИЗО, и суд назначил им по трое суток административного ареста, признав виновными в участии в несанкционированной студенческой акции протеста.







