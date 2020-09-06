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Почти 90 строений пострадали или были уничтожены из-за пожаров в Ростовской области - замгубернатора

19:10 06.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Природные пожары в Ростовской области повредили или полностью уничтожили почти 90 строений, сообщил в воскресенье на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности замгубернатора Вадим Артемов.

"За прошедшую неделю на пожарах на территории области огнем было уничтожено или повреждено 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек", - сказал замгубернатора.

Сухая растительность загорелась 2 сентября в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Все возгорания ликвидировали. Администрация трех районов ввела режим ЧС.

По словам Артемова, всего с начала года на территории области произошло 1 952 возгорания сухой растительности (за тот же период годом ранее - 620). При этом площадь горения выросла на 14%, составив 62 га.

Он напомнил, что со второй половины августа в регионе установилась жаркая сухая погода, которая сопровождается сильными порывами ветра. На территории региона объявлены высочайшие классы пожарной опасности. Причинами возникновения пожаров в большинстве случаев стали неосторожное обращение с огнем или нарушение требований пожарной безопасности, перехлест электропроводов, сухие грозы.

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