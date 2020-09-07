Более 190 участника акции протеста задержаны в Минске - правозащитный центр
07:50 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали 194 участника акции протеста, состоявшейся в Минске в воскресенье. Такие данные приводит сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".
По данным правозащитников, среди задержанных член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.
В "Весне" проинформировали также о более чем 30 задержанных в Бресте. Сообщается о задержаниях в ходе протестов в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, вечером в воскресенье сообщила о более чем 100 задержанных. По всей Белоруссии 6 сентября прошли акции протеста под общим названием "Марш единства". Колонна протестующих, насчитывающая десятки тысяч человек, прошла по проспекту Победителей к Дворцу независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко.
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