Более 190 участника акции протеста задержаны в Минске - правозащитный центр

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали 194 участника акции протеста, состоявшейся в Минске в воскресенье. Такие данные приводит сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, среди задержанных член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

В "Весне" проинформировали также о более чем 30 задержанных в Бресте. Сообщается о задержаниях в ходе протестов в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, вечером в воскресенье сообщила о более чем 100 задержанных. По всей Белоруссии 6 сентября прошли акции протеста под общим названием "Марш единства". Колонна протестующих, насчитывающая десятки тысяч человек, прошла по проспекту Победителей к Дворцу независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко.