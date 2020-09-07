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НОВОСТИ

Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии отменены почти 600 внутренних авиарейсов

08:10 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 579 внутренних авиарейсов отменены в Японии в понедельник из-за тайфуна "Хайшэнь", который прошел через юго-западные регионы страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн- эйч-кей.

Главным образом изменения в расписании касаются островов Кюсю и Сикоку, а также западной части основного острова Хонсю.

На Кюсю в понедельник приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн". В ряде других соседних регионов сокращено число поездов, вышедших на маршрут. В целях безопасности в районах прохождения тропического шторма были перекрыты скоростные автомобильные дороги.

Тайфун "Хайшэнь" в настоящее время движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 40 км/ч. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 60 м/с. Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 мм осадков.

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