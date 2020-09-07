В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальное тепло - Гидрометцентр
07:40 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Супервысокая температура" на 6-8 градусов выше нормы прогнозируется в регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе (УФО) в ближайшие дни. Жаркая погода также сохранится на юге Европейской России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень интересно то, что на севере похолодания не будет. В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком, Салехарде, то есть на севере европейской территории, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе [будет] очень высокая температура на 6-8 градусов выше нормы. На севере 20 градусов днем - это супервысокая температура", - сообщил он.
Кроме того, по словам Вильфанда, жаркая погода сохранится на юге европейской части России. Температура будет в районе 30 градусов тепла.
"Там похолодания не будет. Небольшое понижение температуры, до 27-29 градусов, а затем опять [будет] около 30 градусов. Это касается и Краснодарского края, и Крыма, и регионов Северо-Кавказского федерального округа. Комфортная и жаркая погода", - отметил метеоролог.
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