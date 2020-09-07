0
0
163
НОВОСТИ

В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальное тепло - Гидрометцентр

07:40 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Супервысокая температура" на 6-8 градусов выше нормы прогнозируется в регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе (УФО) в ближайшие дни. Жаркая погода также сохранится на юге Европейской России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересно то, что на севере похолодания не будет. В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком, Салехарде, то есть на севере европейской территории, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе [будет] очень высокая температура на 6-8 градусов выше нормы. На севере 20 градусов днем - это супервысокая температура", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, жаркая погода сохранится на юге европейской части России. Температура будет в районе 30 градусов тепла.

"Там похолодания не будет. Небольшое понижение температуры, до 27-29 градусов, а затем опять [будет] около 30 градусов. Это касается и Краснодарского края, и Крыма, и регионов Северо-Кавказского федерального округа. Комфортная и жаркая погода", - отметил метеоролог.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 07.09.2020
Согласно опросам, Байден увеличил отрыв от Трампа - FT
0
20
09:05 07.09.2020
В Берлине заявили, что уже давно одобрили просьбу Генпрокуратуры РФ по делу Навального
0
59
09:00 07.09.2020
В районе Сочи пропала группа туристов, в том числе восемь детей
0
69
08:10 07.09.2020
Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии отменены почти 600 внутренних авиарейсов
0
123
08:00 07.09.2020
На разработчиков банковского ПО в РФ зафиксированы атаки китайских хакеров - СМИ
0
160
07:50 07.09.2020
Более 190 участника акции протеста задержаны в Минске - правозащитный центр
0
183
19:10 06.09.2020
Почти 90 строений пострадали или были уничтожены из-за пожаров в Ростовской области - замгубернатора
0
589
18:10 06.09.2020
На акции протеста в Белоруссии задержаны два журналиста - ассоциация
0
630
17:35 06.09.2020
Сергия Романова завтра могут отлучить от церкви
0
714
17:20 06.09.2020
Харрис не исключает, что она и Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за иностранного вмешательства
0
670

Возврат к списку