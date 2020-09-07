В районе Сочи пропала группа туристов, в том числе восемь детей
09:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС ищут группу из 11 туристов, пропавших в воскресенье в горах под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись", - сказали в ведомстве.
Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.
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