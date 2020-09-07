0
0
43
НОВОСТИ

В Берлине заявили, что уже давно одобрили просьбу Генпрокуратуры РФ по делу Навального

09:05 07.09.2020 Источник: Эхо Москвы

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу об отравлении Алексея Навального. Власти Германии не видят препятствий для обмена информацией, если будет официальный запрос, сказал в эфире телеканала ARD глава МИД страны Хайко Маас. По его словам, российскому послу об этом ранее сообщили. Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты его анализов. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального. Накануне представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование, поскольку Берлин еще не ответил на запрос.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 07.09.2020
Согласно опросам, Байден увеличил отрыв от Трампа - FT
0
38
09:00 07.09.2020
В районе Сочи пропала группа туристов, в том числе восемь детей
0
84
08:10 07.09.2020
Из-за тайфуна "Хайшэнь" в Японии отменены почти 600 внутренних авиарейсов
0
131
08:00 07.09.2020
На разработчиков банковского ПО в РФ зафиксированы атаки китайских хакеров - СМИ
0
170
07:50 07.09.2020
Более 190 участника акции протеста задержаны в Минске - правозащитный центр
0
193
07:40 07.09.2020
В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальное тепло - Гидрометцентр
0
175
19:10 06.09.2020
Почти 90 строений пострадали или были уничтожены из-за пожаров в Ростовской области - замгубернатора
0
595
18:10 06.09.2020
На акции протеста в Белоруссии задержаны два журналиста - ассоциация
0
637
17:35 06.09.2020
Сергия Романова завтра могут отлучить от церкви
0
719
17:20 06.09.2020
Харрис не исключает, что она и Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за иностранного вмешательства
0
676

Возврат к списку