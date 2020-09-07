Согласно опросам, Байден увеличил отрыв от Трампа - FT
09:20 07.09.2020 Источник: РБК
Согласно последним опросам, на президентских выборах, которые пройдут в США 3 ноября, бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от своего противника, действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.
Согласно данным газеты, Байден может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. Однако издание отмечает, что девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос, а они составляют в общей сложности 147 голосов выборщиков.
В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа. РБК
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