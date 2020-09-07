Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии начать национальный диалог для решения кризиса в стране
09:32 07.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии начать национальный диалог для решения кризиса в стране. По его словам, очередные впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей, отметил Боррель у себя в «Твиттере». Эхо Москвы
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