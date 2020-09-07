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НОВОСТИ

Торговая сделка между Великобританией и ЕС еще может быть заключена, считает Джонсон

10:00 07.09.2020 Источник: Известия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что королевство еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, но при условии сохранения независимости страны. Соответствующее заявление он сделал 6 сентября перед решающим этапом переговоров Лондона и Брюсселя по Brexit.

«Соглашения еще можно достичь. Мы будем напряженно работать в сентябре, чтобы добиться его. <…> Даже на этой поздней стадии, если ЕС готов переосмыслить свои позиции и согласиться с этим, я буду рад», — приводит его слова The Guardian.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стремится получить то же соглашение о свободной торговле, какое альянс достиг с Канадой и многими другими странами.

По словам главы британского правительства, крайний срок для этих переговоров — 15 октября. Отмечается, что после этой даты королевство будет готово к Brexit без сделки.  Известия

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