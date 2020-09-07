Новак Джокович снят с US Open за неспортивное поведение

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новак Джокович снят с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение. Теннисист попал мячом в судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

После проигранного гейма при счете 5:6 серб, не глядя, ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-судью, находившуюся за спиной теннисиста. Арбитры приняли решение дисквалифицировать Джоковича. Говорит Москва