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Владеющим недвижимостью в РФ иностранцам разрешили регистрировать у себя дома приезжих

10:20 07.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Иностранцам, владеющим недвижимостью в России, разрешили регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно очно в МФЦ и с помощью портала госуслуг. При этом проживающих за рубежом участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.  Эхо Москвы

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