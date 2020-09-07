РФ в большей степени ответственна за подачу воды в Крым, нежели Украина, считают в ООН - СМИ
10:32 07.09.2020 Источник: Эхо Москвы
В управлении ООН по правам человека считают, что Россия в большей степени ответственна за подачу питьевой воды в Крым, нежели Украина. С таким заявлением там выступили на фоне дефицита, который испытывает полуостров на протяжении последних недель.
Представители Верховного комиссара ООН по правам человека признали, что Киев должен регулярно поднимать вопрос о том, может ли он обеспечить достаточный уровень жизни для крымчан, передает агентство РИА Новости. Однако Россия в их словах указывается как главная ответственная за водоснабжение региона.
Заявление было сделано после обращения в ООН депутата Госдумы Натальи Поклонской о ситуации с водой в Крыму. Сейчас там подача воды в 40 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов серьезно ограничена. В частности, ночью вступил уже третий этап сокращения подачи. Вместо обычных 160 тысяч кубометров воды жители получают лишь 100 тысяч, причем лишь только в утренние и вечерние часы. Проблемы испытывают, в том числе, жители Симферополя.
Власти объясняют ситуацию засушливым летом, которое привело к обмелению водохранилищ и питающих их рек и резким сокращением запасов. Некоторые жители Крыма, к слову, жаловались на несоблюдение графиков и подачу ржавой воды – поставщик уже принес свои извинения.
Начиная с 2014 года, когда Крым был присоединен к России, Украина перестала подавать питьевую воду на полуостров. В результате она берется из местных источников. Эхо Москвы
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