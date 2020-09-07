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В России за сутки выявили 5 185 случаев заражения коронавирусом

11:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 185, общее количество инфицированных достигло 1 030 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 2 328, всего уже выздоровели 843 277 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,8% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 51, что является минимумом с 27 апреля. Всего из-за коронавируса умер 17 871 человек, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

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