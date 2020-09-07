МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном
11:05 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления российского блогера Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корр. ТАСС
"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - указано в сообщении.
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