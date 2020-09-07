Клинические испытания созданной "Вектором" вакцины завершат 30 сентября - Попова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

"На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день - 30 сентября", - сказала Попова.