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В Белоруссии в ходе протестных акций 6 сентября были задержаны 633 человека - МВД

11:32 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали 633 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, всего участие в них приняли около 31 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксированы 42 протестные акции. <...> Общее количество участников составило около 31 тысячи человек, - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс- секретаря. - Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека".

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