Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь, все живы - прокуратура
11:20 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи, вышла на связь, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края в понедельник.
"Группа нашлась", - сообщили в ведомстве. Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что все живы.
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