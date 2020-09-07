Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь, все живы - прокуратура

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи, вышла на связь, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края в понедельник.

"Группа нашлась", - сообщили в ведомстве. Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что все живы.