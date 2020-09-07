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События в Белоруссии после выборов вскрыли недостатки в системах управления - Лукашенко

12:05 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События в Белоруссии во время и после выборов главы государства вскрыли недостатки в системах управления в стране и работе некоторых органов власти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

"Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти", - приводит слова президента агентство БелТА.



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