Кремль не видит рисков того, что ФРГ заблокирует проект "Северный поток - 2"
13:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил он на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.
На просьбу прокомментировать выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков отметил, что в Кремле наблюдают за этими заявлениями. "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
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