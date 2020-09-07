Кремль не видит рисков того, что ФРГ заблокирует проект "Северный поток - 2"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.

На просьбу прокомментировать выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков отметил, что в Кремле наблюдают за этими заявлениями. "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал пресс-секретарь российского лидера.