Этический кодекс поведения дипломатов в соцсетях не может быть прописан - Песков
13:05 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль рассчитывает, что ни у кого не остается сомнений в уважении РФ к Сербии и ее руководству. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США.
"Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности", - сказал Песков.
Дмитрий Песков также считает, этические кодексы поведения дипломатов в соцсетях не могут быть прописаны, но необходимо обращать внимание на корректность формулировок. Такое мнение он высказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны, безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность всех формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли нужным в Кремле определить какие-либо этические рамки для активности дипломатов в соцсетях.
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