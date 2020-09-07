0
0
127
НОВОСТИ

Этический кодекс поведения дипломатов в соцсетях не может быть прописан - Песков

13:05 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает, что ни у кого не остается сомнений в уважении РФ к Сербии и ее руководству. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США.

"Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности", - сказал Песков.

Дмитрий Песков также считает, этические кодексы поведения дипломатов в соцсетях не могут быть прописаны, но необходимо обращать внимание на корректность формулировок. Такое мнение он высказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны, безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность всех формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли нужным в Кремле определить какие-либо этические рамки для активности дипломатов в соцсетях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 07.09.2020
Меркель согласна, что будущее Nord Stream 2 зависит от последствий инцидента с Навальным
0
0
13:32 07.09.2020
Новосибирский суд решил изъять из незаконного владения моржей из "китовой тюрьмы"
0
62
13:30 07.09.2020
Алюминиевый мост появится в районе Тульского суворовского училища
0
73
13:20 07.09.2020
В черный список ЕС по Белоруссии войдет 31 человек, Лукашенко в него не включен - Reuters
0
99
13:00 07.09.2020
Кремль не видит рисков того, что ФРГ заблокирует проект "Северный поток - 2"
0
119
12:32 07.09.2020
В Совфеде предлагают ввести в РФ дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
0
140
12:20 07.09.2020
Чуть больше 0,6% населения России перенесли коронавирусную инфекцию - Попова
0
143
12:08 07.09.2020
МКБ провел размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей
0
183
12:05 07.09.2020
События в Белоруссии после выборов вскрыли недостатки в системах управления - Лукашенко
0
214
12:00 07.09.2020
Клинические испытания созданной "Вектором" вакцины завершат 30 сентября - Попова
0
181

Возврат к списку