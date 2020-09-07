В черный список ЕС по Белоруссии войдет 31 человек, Лукашенко в него не включен - Reuters

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. Президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил собеседник агентства. Рейтер отмечает, что самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет глава министерства внутренних дел, а президент страны Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет".

Список должен быть утвержден "примерно в середине сентября", точных дат пока нет.