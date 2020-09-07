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НОВОСТИ

Алюминиевый мост появится в районе Тульского суворовского училища

13:30 07.09.2020

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Фото Алюминиевой ассоциации

В Туле на финальной стадии находится строительство первого в Центральном федеральном округе надземного пешеходного моста из алюминия. Объект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже установлено пролетное строение, смонтированы алюминиевые каркасы на обоих лестничных сходах, началось их остекление.

Заказчиком строительства выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, проект пешеходного моста разработан ПИ «Мориссот», координацию проекта осуществляет Алюминиевая ассоциация. Активное развитие инноваций в алюминиевой промышленности, в том числе создание новой для в России отрасли алюминиевого мостостроения, более пяти лет назад начал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Надземный пешеходный переход расположен в районе Тульского суворовского училища и военно-патриотического парка «Патриот-Тула». Длина пролетного строения - 40 м, ширина прохожей части 3 м. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.

Используемые при строительстве моста алюминиевые конструкции общей массой 60 тонн изготовлены на красноярском предприятии КраМЗ, сообщает Алюминиевая ассоциация. На заводе выполнили элементы в размер согласно чертежам и просверлили отверстия под сборку и монтаж. На КраМЗе также произведено анодирование конструкции, благодаря чему мост получил колористические характеристики, отвечающие цветовой гамме главного здания парка «Патриот-Тула».

Благодаря характеристикам алюминия, в первую очередь его легкости, готовые к сборке конструкции моста были доставлены в Тулу автопоездом всего из четырех автоплатформ, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие. Кроме того, благодаря легкости алюминиевого пролета при возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику. Алюминиевые конструкции спроектированы таким образом, чтобы собрать их могли специалисты не только алюминиевой отрасли, но и любых мостостроительных организаций.

Ввод алюминиевого пешеходного моста в эксплуатацию намечен на 30 сентября. С реализацией проекта строительства алюминиевого надземного пешеходного перехода в 2020 году Тульская область войдет в число первых российских регионов, в которых нашли применение данные технологии.

Всего в России при активном участии Алюминиевой ассоциации в период 2017-2019 годов возведено семь алюминиевых пешеходных мостов: два - в Нижегородской области, три - в Красноярске и два - в Москве над рекой Яуза. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций.

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