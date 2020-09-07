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Меркель согласна, что будущее Nord Stream 2 зависит от последствий инцидента с Навальным

14:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Канцлер разделяет мнение главы МИД", - сказал он. Ранее Маас не исключил, что Берлин может поменять свою позицию по "Северному потоку - 2" в зависимости от действий России после инцидента с блогером.

В свою очередь в Минэкономики ФРГ заявили, что "не спекулируют" на тему возможных последствий приостановки или прекращения реализации "Северного потока - 2".

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