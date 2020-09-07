Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 0,98%, в моменте достигая 90,1 руб., свидетельствуют данные площадки на 13:02 мск.

В последний раз курс евро находился выше 90 рублей в феврале 2016 года.