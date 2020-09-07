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НОВОСТИ

Клирики, которые служат вместе с схимонахом Сергием, лишены сана - епархиальный суд

14:32 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщил журналистам в понедельник настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

"Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. <...> Согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято", - сказал Малета.

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