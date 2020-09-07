Ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана - глава МИД Сербии
15:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана и не оставит последствий в российско-сербских отношениях. Об этом заявил в понедельник глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич.
"Глава МИД Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России. Дачич в утренней программе "Хэппи ТВ" заявил, что две страны являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и это не оставит следа на наших добрых отношениях", - цитирует Дачича пресс-служба министерства.
Глава МИД Сербии также указал, что на переговорах в Вашингтоне делегация Сербии не позволила, чтобы подписанный документ отразился на отношениях Белграда с Москвой и Пекином.
Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".
Позже Захарова извинилась и сообщила, что данный пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.
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