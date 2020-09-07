США были проинформированы о выводах Германии по произошедшему с Навальным - кабмин ФРГ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, как партнер ФРГ по НАТО, были проинформированы о выводах германской стороны по произошедшему с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Когда мы говорим, что поддерживаем контакт с нашими партнерами в ЕС и НАТО, то, разумеется, это касается и наших американских партнеров", - сказал он.

"США, как и другие партнеры по НАТО, были проинформированы о результатах обследования [Навального]", - подчеркнул в свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.