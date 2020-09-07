Кремль полагает нужным проверить информацию СМИ об обладателях кипрских "золотых паспортов" из РФ
15:32 07.09.2020 Источник: Интерфакс
Информация кипрской газеты "Политис", опубликовавшей список обладателей так называемых "золотых паспортов" республики, среди которых оказались граждане РФ, требует дополнительной проверки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это газетная публикация - мы не можем расценивать ее как факт. У нас есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются соответствующим законом - это дело этих подразделений", - добавил пресс-секретарь президента.
"Далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под те ограничения, которые действуют в законе о государственной службе", - добавил Песков.
В публикации "Политис" упоминались 24 россиянина, среди которых, в частности, оказался первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, Игорь Шаталов (ранее первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома", а сейчас - главный специалист), заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, экс-сенатор от Чувашии и владелец группы "Синтез" Леонид Лебедев. Все они получили "золотые паспорта" в период с 2008 по 2012 годы. Есть в опубликованном газетой перечне и бизнесмены, не связанные с органами власти и госкомпаниями - Александр Фролов, Григорий Березкин, Игорь Кесаев, Александр Перцовский и др.
В списке кипрского издания также есть несколько крупных украинских предпринимателей - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин.
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