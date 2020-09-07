У восьми россиян в Анталье диагностирован коронавирус
16:00 07.09.2020 Источник: Известия
Губернатор турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи заявил, что у восьми прилетевших в страну россиян была диагностирована коронавирусная инфекция.
Он отметил, что после возобновления авиасообщения между странами провинцию посетили более 336 тыс. россиян. Те, у кого тест на коронавирус дал положительный результат, были отправлены на лечение с последующим медицинским наблюдением.
Если у туристов возникают жалобы на характерные для данного заболевания симптомы, например, кашель и лихорадку, то следует надеть медицинскую маску и обратиться в больницу, подчеркнул Языджи.
«Врач, к которому обращается заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга. При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу», — заявил он «РИА Новости» в понедельник, 7 сентября.
Также губернатор подчеркнул, что гостиничный номер, в котором жил инфицированный, проветривается в течение суток, а затем тщательно дезинфицируется. Только после этого в комнату заселяют новых постояльцев.
1 сентября сообщалось, что у 600 человек, прибывших в турецкий курортный город Анталья с начала июля, было установлено наличие повышенной температуры.
Всего в туристическом центре города тестирование на наличие инфекции прошло более 65 тыс. иностранцев. Известия
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