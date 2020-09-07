Банки в августе аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
16:12 07.09.2020 Источник: Известия
В банках «Известия» уверили, что напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, СМС и телефону, но некоторые граждане не хотят идти на контакт.
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