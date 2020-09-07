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НОВОСТИ

Банки в августе аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

16:12 07.09.2020 Источник: Известия

В августе банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Теперь финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю, пояснили юристы.

В банках «Известия» уверили, что напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, СМС и телефону, но некоторые граждане не хотят идти на контакт.

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