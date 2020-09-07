Состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось, он был выведен из искусственной комы - "Шарите"

16:32 Источник: Эхо Москвы

Клиника «Шарите» сообщила о том, что состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось. Он был выведен из искусственной комы и отключен от аппарата ИВЛ.

Навальный уже реагирует на обращения окружающих.

Однако долгосрочные последствия отравления оценивать пока рано, сообщают врачи «Шарите», передает РИА «Новости».