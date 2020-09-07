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НОВОСТИ

Партия Саакашвили выдвинула его кандидатом на пост премьера Грузии

17:12 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является Михаил Саакашвили, выдвинула экс-президента Грузии на пост премьер-министра республики. Об этом в понедельник на брифинге заявил председатель партии Григол Вашадзе.

"Единое национальное движение и все партии, входящие в оппозиционное объединение приняли решение выдвинуть его кандидатуру (Саакашвили - прим. ТАСС) на пост премьер- министра Грузии", - сказал Вашадзе.

Ранее, 27 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы.

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