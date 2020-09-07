Большинство россиян поддержало введение уроков сексуального просвещения в школах - опрос
17:32 07.09.2020 Источник: РБК
Большинство россиян (74,7%) поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и медицинского сообщества «Найди своего доктора» (есть у РБК).
В опросе участвовали 4,2 тыс. россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди опрошенных 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников.
41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2% опрошенных. 11,6% респондентов заявили, что скорее бы выступили против. Однозначно против таких уроков выступили 7,3% респондентов, которые выбрали вариант «сексуальным просвещением нужно заниматься дома (в семье), а не в школах». 6,4% затруднились с ответом.
На вопрос, в каком возрасте ребенку нужно рассказать о репродуктивном здоровье и заняться его сексуальным просвещением, чуть меньше половины опрошенных россиян (47,3%) назвали 11–14 лет, или 5–9-й класс. О том, что говорить с детьми на такие темы стоит в старших классах, заявили 27,5% респондентов. С дошкольного возраста, с четырех-шести лет, сексуальное просвещение допустили 7,3%, в младших классах — 9,4%. О том, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе, заявили 1,9% опрошенных.
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