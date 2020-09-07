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НОВОСТИ

В Саудовской Аравии 5 человек получили по 20 лет тюрьмы по делу об убийстве Хашогги - ТВ

18:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом, как передает в понедельник телеканал "Аль-Арабия", сообщила генеральная прокуратура королевства.

Еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы.

Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело закрыто.

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