В Саудовской Аравии 5 человек получили по 20 лет тюрьмы по делу об убийстве Хашогги - ТВ
18:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом, как передает в понедельник телеканал "Аль-Арабия", сообщила генеральная прокуратура королевства.
Еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы.
Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело закрыто.
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