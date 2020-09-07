Товарооборот России и Китая уменьшился в годовом исчислении на 3,2%
18:40 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Китая с января по август включительно уменьшился в годовом исчислении на 3,2%, составив $68,62 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 0,8% и составил около $31,09 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,2%, до $37,53 млрд.
Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года.
Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.
НОВОСТИ
- 20:00 07.09.2020
- Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии
- 19:20 07.09.2020
- Посол России в Великобритании был вызван в МИД из-за ситуации с Навальным - Рааб
- 18:00 07.09.2020
- В Саудовской Аравии 5 человек получили по 20 лет тюрьмы по делу об убийстве Хашогги - ТВ
- 17:32 07.09.2020
- Большинство россиян поддержало введение уроков сексуального просвещения в школах - опрос
- 17:12 07.09.2020
- Партия Саакашвили выдвинула его кандидатом на пост премьера Грузии
- 17:00 07.09.2020
- Белоруссия может погасить долги за газ перед РФ в течение месяца - Новак
- 16:32 07.09.2020
- Состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось, он был выведен из искусственной комы - "Шарите"
- 16:12 07.09.2020
- Банки в августе аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
- 16:00 07.09.2020
- У восьми россиян в Анталье диагностирован коронавирус
- 15:32 07.09.2020
- Кремль полагает нужным проверить информацию СМИ об обладателях кипрских "золотых паспортов" из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать