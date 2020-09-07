Товарооборот России и Китая уменьшился в годовом исчислении на 3,2%

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая с января по август включительно уменьшился в годовом исчислении на 3,2%, составив $68,62 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 0,8% и составил около $31,09 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,2%, до $37,53 млрд.

Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.