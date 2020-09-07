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Посол России в Великобритании был вызван в МИД из-за ситуации с Навальным - Рааб

19:20 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в понедельник в МИД Соединенного Королевства из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в "Твиттере" британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Сегодня Великобритания вызвала российского посла в Соединенном Королевстве, чтобы выразить глубокою озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно недопустимо, чтобы запрещенное химическое оружие было использовано, а Россия должна провести полномасштабное, прозрачное расследование", - написал глава Форин оффиса. "Испытал облегчение, узнав, что Навальный выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь, что его состояние продолжит улучшаться", - добавил министр.

В посольстве России в Великобритании корр. ТАСС подтвердили факт вызова посла в МИД.

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