Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии
20:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", - констатировал глава ВОЗ.
НОВОСТИ
- 19:20 07.09.2020
- Посол России в Великобритании был вызван в МИД из-за ситуации с Навальным - Рааб
- 18:40 07.09.2020
- Товарооборот России и Китая уменьшился в годовом исчислении на 3,2%
- 18:00 07.09.2020
- В Саудовской Аравии 5 человек получили по 20 лет тюрьмы по делу об убийстве Хашогги - ТВ
- 17:32 07.09.2020
- Большинство россиян поддержало введение уроков сексуального просвещения в школах - опрос
- 17:12 07.09.2020
- Партия Саакашвили выдвинула его кандидатом на пост премьера Грузии
- 17:00 07.09.2020
- Белоруссия может погасить долги за газ перед РФ в течение месяца - Новак
- 16:32 07.09.2020
- Состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось, он был выведен из искусственной комы - "Шарите"
- 16:12 07.09.2020
- Банки в августе аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
- 16:00 07.09.2020
- У восьми россиян в Анталье диагностирован коронавирус
- 15:32 07.09.2020
- Кремль полагает нужным проверить информацию СМИ об обладателях кипрских "золотых паспортов" из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать