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Спортсменка из США требует от МОК снять запрет на политическую пропаганду на состязаниях

20:40 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская темнокожая метательница молота Гвен Берри потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских состязаниях. Ее видеообращение разместила в понедельник на своем сайте газета "Нью-Йорк таймс".

"Томас Бах, я знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту, - заявила она, обращаясь к президенту МОК. - Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от правила номер 50 и предложить что-то другое".

По утверждению спортсменки, которая ранее была подвергнута санкциям за акцию протеста на Панамериканских Играх в 2019 году, это правило "лишено смысла". "Я протестовала против того, что белые люди указывают темнокожим, что те могут, а чего не могут делать", - добавила она.

Согласно правилу 50 Олимпийской хартии, на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

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