На этой неделе начнут прививать первых добровольцев, согласившихся на введение отечественной вакцины от COVID

21:20 Источник: Эхо Москвы

Министерство здравоохранения начнёт прививать первых добровольцев, согласившихся на введение отечественной вакцины от коронавируса, на этой неделе. Параллельно начнутся поставки препарата в регионы, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Тем временем готовность использовать российскую вакцину от коронавируса выразила Венесуэла. Тестирование препаратов, разработанных Россией, Кубой и Китаем, начнётся в ближайшее время, сказал президент страны Николас Мадуро. Эхо Москвы