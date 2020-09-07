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На этой неделе начнут прививать первых добровольцев, согласившихся на введение отечественной вакцины от COVID

21:20 07.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Министерство здравоохранения начнёт прививать первых добровольцев, согласившихся на введение отечественной вакцины от коронавируса, на этой неделе. Параллельно начнутся поставки препарата в регионы, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Тем временем готовность использовать российскую вакцину от коронавируса выразила Венесуэла. Тестирование препаратов, разработанных Россией, Кубой и Китаем, начнётся в ближайшее время, сказал президент страны Николас Мадуро.  Эхо Москвы

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