Многодневное голосование требует или переноса ЕДГ, или каникул для школьников - Памфилова
22:00 07.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования (ЕДГ), либо предоставления каникул школьникам. Об этом в понедельник журналистам заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе посещения суперфинала конкурса "Лидеры России".
"Если проводить выборы всегда, исходя из того, что это будет не один день, надо тогда или переносить, как я говорила, или, если все настаивают, что сентябрь - лучшее время, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах", - сказала Памфилова.
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