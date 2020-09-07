Многодневное голосование требует или переноса ЕДГ, или каникул для школьников - Памфилова

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования (ЕДГ), либо предоставления каникул школьникам. Об этом в понедельник журналистам заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе посещения суперфинала конкурса "Лидеры России".

"Если проводить выборы всегда, исходя из того, что это будет не один день, надо тогда или переносить, как я говорила, или, если все настаивают, что сентябрь - лучшее время, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах", - сказала Памфилова.