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Латвия не хочет проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией - СМИ

22:40 07.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кабмин Латвии обратился в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Белоруссией. Текст письма приводит латвийский портал Skaties.

В августе премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнёт переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряжённой политической ситуацией в Белоруссией после президентских выборов.

«Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — говорится в тексте письма.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.  Говорит Москва

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