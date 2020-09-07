Латвия не хочет проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией - СМИ
22:40 07.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кабмин Латвии обратился в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Белоруссией. Текст письма приводит латвийский портал Skaties.
В августе премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнёт переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряжённой политической ситуацией в Белоруссией после президентских выборов.
«Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — говорится в тексте письма.
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии. Говорит Москва
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