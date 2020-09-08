Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной - СМИ
09:00 08.09.2020 Источник: Газета.Ru
Член оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, пишет госагентство БелТА.
«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — передало агентство.
По данным издания, ранее пропавшие члены Координационного Совета Антон Родненков и Иван Кравцов выехали из Белоруссии на Украину.
Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Газета.Ru
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