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Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной - СМИ

09:00 08.09.2020 Источник: Газета.Ru

Член оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, пишет госагентство БелТА.

«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — передало агентство.

По данным издания, ранее пропавшие члены Координационного Совета Антон Родненков и Иван Кравцов выехали из Белоруссии на Украину.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.  Газета.Ru

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