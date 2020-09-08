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Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот - Минздрав

09:05 08.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

4 сентября разработчик вакцины Sputnik V Институт имени Гамалеи выразил надежду на то, что разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата будет получено в срок с 10 по 13 сентября. После этого должна начаться массовая вакцинация населения.

Кроме того, ожидается старт третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V в московских поликлиниках - в ней примут участие 40 тыс. добровольцев. Часть из них получат настоящую вакцину, часть — плацебо. Как заявили в столичной мэрии, заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины подали около 25 тысяч человек.  Говорит Москва

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