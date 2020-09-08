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Трамп намерен избавить экономику США от китайской зависимости

09:20 08.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Трамп пообещал избавить экономику США от китайской зависимости. «Мы вернём рабочие места из Китая в Соединённые Штаты и введём тарифы для компаний, которые хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах», — сказал глава государства.

По словам Дональда Трампа, США теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Пекином.

На пресс-конференции в Белом доме он в очередной раз повторил, что если его соперник Джо Байден одержит победу на выборах президента в ноябре, то Китай будет владеть Америкой.  Говорит Москва

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