Трамп намерен избавить экономику США от китайской зависимости

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Трамп пообещал избавить экономику США от китайской зависимости. «Мы вернём рабочие места из Китая в Соединённые Штаты и введём тарифы для компаний, которые хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах», — сказал глава государства.

По словам Дональда Трампа, США теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Пекином.

На пресс-конференции в Белом доме он в очередной раз повторил, что если его соперник Джо Байден одержит победу на выборах президента в ноябре, то Китай будет владеть Америкой. Говорит Москва