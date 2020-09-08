Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный государственный поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.

По данным портала, с официального сайта "Спутника" исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, среди которых доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

Как отметил порталу руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов, "теперь вместо поискового портала - корпоративный сайт".

Поисковая система "Спутник", разрабатываемая компанией "Ростелеком", была запущена в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис было вложено не менее 2 млрд рублей, в 2017 году - еще 260,4 млн рублей на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов. Однако в 2018 году по инициативе "Ростелекома" была запущена процедура банкротства "Спутника". В июле 2019 года ООО "Спутник" прекратило свою деятельность.