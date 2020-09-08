Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
10:00 08.09.2020 Источник: РБК
В этом году в России могут вырасти цены на продукцию из подсолнечника. Об этом говорится в отчете «СовЭкон», поступившем в РБК.
Причиной возможного роста цен эксперты называют серьезный неурожай подсолнечника, который объясняется неблагоприятными для этой культуры погодными условиями: засушливой весной и сухим летом на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе. Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 млн т маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.
Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т.
НОВОСТИ
- 11:20 08.09.2020
- Япония проведет ОИ в Токио в 2021 году, во что бы то ни стало - министр
- 11:05 08.09.2020
- Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины - Госпогранслужба
- 11:00 08.09.2020
- В России за сутки выявили 5 099 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 08.09.2020
- Часть самозанятых предложили освободить от налога на профессиональный доход
- 10:20 08.09.2020
- Одной из тем сегодняшнего заседания ПАСЕ станет состояние Алексея Навального
- 10:05 08.09.2020
- Совместную морскую операцию на Крайнем Севере проведут страны НАТО
- 09:32 08.09.2020
- Государственный поисковик "Спутник" прекратил работу
- 09:20 08.09.2020
- Трамп намерен избавить экономику США от китайской зависимости
- 09:05 08.09.2020
- Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот - Минздрав
- 09:00 08.09.2020
- Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать