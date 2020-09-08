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НОВОСТИ

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

10:00 08.09.2020 Источник: РБК

В этом году в России могут вырасти цены на продукцию из подсолнечника. Об этом говорится в отчете «СовЭкон», поступившем в РБК.

Причиной возможного роста цен эксперты называют серьезный неурожай подсолнечника, который объясняется неблагоприятными для этой культуры погодными условиями: засушливой весной и сухим летом на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе. Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 млн т маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.

Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т.

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